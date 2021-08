"No soy tu compañera, soy tu compañere"; El video que causo discusión en redes sociales

Debido a la pandemia por coronavirus, covid-19, las clases en línea se siguen llevando a cabo para evitar contagios. Es por ello que han salido a flote varios momentos divertidos, incómodos y algunos que dividen opiniones. Ejemplo de ello es el reciente video en donde una persona no binaria, que prefiere que se le enuncie con la terminación "e" y el pronombre "elle", rompe en llanto en plena clase en línea, luego de que uno de sus compañeros se equivocara y la llamara en femenino, compañera en vez de compañere. ¿Qué fue lo que sucedió? Te contamos lo que pasó.

Aunque cada vez hay un acercamiento más profundo hacia las nuevas vertientes del género, a veces sigue habiendo una ignorancia sobre la forma correcta de comunicar, pronunciar o identificar de qué tratan algunas de éstas. Por ejemplo con las personas no binarias –que no se identifican ni como hombre ni mujeres– y que utilizan la terminación "e" y el pronombre "elle" para nombrarse o que otros les nombren.

.

El polémico video sobre la frase "compañere"

Ante este panorama, salió a la luz un video que se volvió viral en redes sociales, en donde una persona no binaria rompe en llanto después de corregir a su compañero que le dijo "compañera" y y no "compañere" durante una clase en línea. En el fragmento del clip que se hizo viral en TikTok y otras plataformas, la persona no binaria expresa lo siguiente:

"No soy tu compañera, soy tu compañere", dijo la persona no binaria y después comienza a llorar.

Ante la petición, su compañero ofrece de inmediato una disculpa. Corrigió la forma en cómo le llamó y continuó con la clase.

"Perdón, una disculpa, compañere. Hubo recientemente un huracán acá en Xalapa...", rectificó el joven que cometió el error.

De inmediato el clip se hizo viral en redes sociales con mensajes de odio y burlas hacia la persona no binaria. Algunos aseguraron que su reacción fue exagerada, mientras que otros comenzaron hacer memes en su contra.¿Qué ocurrió? Una versión de los hechos ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? De acuerdo con lo narrado por el usuario de Tiktok, Luis Hernández, esto dio inició en una discusión de un chat mientras en la clase en línea hablaban sobre el suicidio.

¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? De acuerdo con lo narrado por el usuario de Tiktok, Luis Hernández, esto dio inició en una discusión de un chat mientras en la clase en línea hablaban sobre el suicidio.

"Esta chicx no es la primera vez que reacciona de forma violenta para referirse a la comunidad LGBT. Era una ponencia sobre el suicidio y el profesor dijo que la depresión no distinguía ningún factor particular de cualquier persona...pero cuando dijo género esta chavx se alteró", contó el joven, quien nombra en femenino a la persona binaria.

Explicó que aunque los profesores pidieron que siguieran con la clase la discusión continuó con el momento que fue difundido en redes sociales.

"Lx chavx siguió interrumpiendo la clase diciendo que el suicidio afecta más a los LGBT y el profesor sacó una experiencia muy personal para darle a la chica gusto. Se acabó la clase y a la hora de las preguntas, lx chicx con lo mismo, solo acusó a los profes de homofóbicos", añadió.