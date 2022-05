"No van a poder detenernos": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. - "Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero, de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra", aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre la suspensión definitiva que dio un juez federal a la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

Como oportunamente se informó, un Juez de Distrito en Yucatán concedió la suspensión definitiva al amparo 884/2022, para que se detengan las obras de construcción del Tren Maya en el conocido Tramo 5, que correrá entre Playa del Carmen y Tulum.

Cuestionado al respecto en su conferencia de prensa Mañanera de este martes, AMLO fiel a su estilo, descalificó a los ambientalistas que promovieron el amparo que busca detener la destrucción de la selva quintanarroense que está dejando a su paso la construcción del Tramo 5 del Tren Maya por Quintana Roo.

Tras asegurar que la impugnación es "un asunto politiquero, de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra", AMLO llamó a sus promotores: "son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros, hay ambientalistas financiados por el gobierno de los Estados Unidos".

Pese a que una autoridad, como fue el juez de distrito, concedió la suspensión definitiva de la construcción, el jefe del ejecutivo federal aseguro: "vamos a poder cumplir".

López Obrador, reconoció que las autoridades federales y los constructores incumplieron con la entrega en tiempo y forma de la Manifestación de Impacto Ambiental, pero refirió que por eso, él emitió el decreto, por medio del cual, se instruyó para que se les diera más tiempo a las empresas constructoras para cumplir con los requisitos y la normatividad-

Asimismo, señaló que el área que ordenó el juez detener los trabajos, es pequeña, por lo que en donde no se cuenta con ningún impedimento legal continuarán sin mayor problema los trabajos de construcción del Tren Maya.