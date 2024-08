Novia "tóxica" agarra a golpes a su pareja y luego se tira a un río

Una intensa movilización de los servicios de emergencia se registró en el municipio de Tula, Hidalgo, luego de que una mujer, tras una aparente discusión con su pareja sentimental, decidió arrojarse al cauce del río Tula.

Esto ocurrió en la calzada Melchor Ocampo, cerca del lugar conocido como el Dembow.

¿Qué fue lo que pasó?

Según fuentes policiales, la situación comenzó cuando la mujer, identificada con las iniciales J.R.V., de 27 años y oriunda de la comunidad de El Llano Segunda Sección, comenzó a agredir a un hombre en la vía pública.

Mientras corría, gritaba desesperadamente:

¡No me sigan, no me sigan!", según reportes de medios locales.