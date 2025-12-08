Protección Civil atiende a ocho heridos en peregrinación en Hidalgo, Nuevo León

Los participantes en una peregrinación que se dirigían a la iglesia local fueron arrollados por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga, con saldo de ocho lesionados, en Hidalgo, Nuevo León.

Protección Civil del estado confirmó el percance que fue reportado la madrugada de este lunes a las 04:00 horas en el cruce de las calles Bravo e Hidalgo, en el centro del referido ayuntamiento.

Detalles del accidente en Hidalgo, Nuevo León

El percance fue atendido por elementos de Protección Civil municipal en coordinación con Protección Civil de Abasolo.

Acciones de Protección Civil tras el arrollamiento

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales del área metropolitana con el apoyo de distintas ambulancias. El vehículo que arrolló a los peregrinos es un Aveo en color guindo cuyo conductor se dio a la fuga.

Identificación de los peregrinos lesionados

Dos heridos fueron trasladados como NN a la Clínica 45 del IMSS y al Hospital Universitario. El resto fueron identificados como Irasema G. E., de 65 años, trasladada al Hospital Universitario; Blanca Estela S., de 58 años, ingresada a la Clínica de la sección 50; Gloria M. A., de 86, ingresada a Hospitalaria; María Delia G. M., de 65, quien fue internada en la Hospital 21 del IMSS y María Verónica L. I., de 67 años, trasladada al Hospital Universitario.