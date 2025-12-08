CDMX: Demolición del Teatro Manolo Fábregas y la necesidad de preservar espacios culturales

La próxima demolición del Teatro Manolo Fábregas impulsa propuestas para proteger el patrimonio cultural en la Ciudad de México (CDMX).

Después de que se anunciara la demolición del Teatro Manolo Fábregas ubicado en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc, el Colegio de Productores impulsa propuestas para proteger inmuebles que tengan vocación artística. Además de que invitaron a la reflexión de conservar espacios culturales en la CDMX como el Teatro Manolo Fábregas, el cuál tenía más de 60 años de historia y se presentaron figuras como María Félix.

Propuestas para proteger el patrimonio cultural en CDMX

Piden la continuación de la vida cultural tras demolición del Teatro Manolo Fábregas. Rebeca Moreno, quién encabeza el Colegio de Productores en entrevista para La Jornada expuso la necesidad de abrir un espacio de reflexión pública y para apelar a empresarios culturales, legisladores, autoridades de la CDMX, a valorar espacios como el Teatro Manolo Fábrega. Además de tener la garantía como ocurre en otros países como Argentina donde los teatros cuentan con figuras legales que los protegen y resguardan su preservación.

Afirmó que en el caso de la CDMX que es una ciudad que tiene vocación cultural y que este es un motor económico, turístico y de cohesión social requiere de teatros, así como espacios culturales que funcionen como "lugares de encuentro, de identidad y de expresión artística".

Reacciones ante la demolición del Teatro Manolo Fábregas

En este sentido afirmó que la preservación de lugares como Teatro Manolo Fábregas garantiza el futuro de estos actos culturales y sus allegados. Ahora tras reconocer la pérdida del Teatro Manolo Fábregas como "dolorosa", reconoce las acciones que se realizan en Argentina para la protección de espacios culturales como una iniciativa que podría funcionar en CDMX.

"Estamos en impulsar una ley como la de Argentina, donde todo patrimonio cultural, en caso de ser demolido, se tiene que construir otro semejante, mismas características en cuanto aforo y escenario", afirmó Rebeca Moreno, titular del Colegio de Productores.