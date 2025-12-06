Claudia Sheinbaum exige respeto a migrantes en Washington

Tras participar en el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y sostener reuniones con los líderes de Estados Unidos y Canadá, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con migrantes mexicanos en la capital estadounidense.

Durante el encuentro, Sheinbaum exigió respeto y buen trato para la comunidad migrante:

"Somos trabajadores, gente honesta y queremos un buen trato para mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos", dijo Sheinbaum, quien estuvo acompañada por el embajador de México en EE. UU., Esteban Moctezuma.

¿Qué temas se discutieron en la reunión privada?

La reunión con los migrantes ocurrió después de un encuentro privado entre la presidenta Sheinbaum, el mandatario estadounidense Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Washington.

Temas Abordados: Los tres líderes se reunieron sin la presencia de sus comitivas para discutir temas de importancia regional, principalmente comercio y migración.

Acciones de Claudia Sheinbaum en favor de migrantes

Antes de su viaje, Sheinbaum había manifestado su intención de impulsar avances en temas clave como el sector automotriz, aún pendiente en la agenda bilateral.

Para el sábado 6 de diciembre, la presidenta Sheinbaum convocó a un evento en el Zócalo de la Ciudad de México para presentar los avances y logros de los últimos siete años del movimiento que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y para abordar los retos futuros del país.