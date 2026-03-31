Oleg Deripaska propone jornada laboral de 12 horas en Rusia: ¿una solución viable?

En medio de un contexto económico complicado, una propuesta ha encendido el debate en Rusia... y también en el resto del mundo.

El multimillonario ruso Oleg Deripaska ha planteado una idea radical: extender la jornada laboral a 12 horas diarias durante seis días a la semana. Es decir, trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, incluyendo sábados.

Una solución extrema para una crisis profunda

Según Deripaska, Rusia no enfrenta una crisis económica común, sino una transformación global que ha reducido sus oportunidades internacionales. En su visión, el país debe adaptarse rápidamente... y eso implica trabajar más.

El empresario sostiene que el principal recurso de Rusia es su gente y su capacidad de esfuerzo. Por eso, considera que aumentar las horas laborales permitiría acelerar la recuperación económica y enfrentar los nuevos desafíos globales.

¿Realidad o propuesta inviable?

Aunque la idea ha encontrado cierto respaldo en sectores académicos, también ha sido recibida con escepticismo.

Expertos señalan que una jornada así no encaja con la legislación laboral vigente en Rusia y que la población no está preparada para un cambio tan drástico.

Además, políticos como miembros de la Duma (el parlamento ruso) han dejado claro que no existe ninguna discusión formal para implementar esta medida.

El gran debate: productividad vs. explotación

La propuesta ha abierto una discusión más amplia: ¿Trabajar más horas realmente mejora la economía?

Algunos críticos argumentan que aumentar la jornada laboral no garantiza mayor productividad y podría afectar la salud y calidad de vida de los trabajadores. Otros señalan que la solución debería centrarse en mejorar salarios, innovación y eficiencia, no en alargar el tiempo de trabajo.

Un debate global

Aunque la idea proviene de Rusia, el tema no es exclusivo de ese país. En distintas partes del mundo se discuten modelos opuestos: semanas laborales más cortas, esquemas flexibles, reducción de horas sin perder productividad.

En ese contexto, la propuesta de Deripaska parece ir en sentido contrario, apostando por el esfuerzo intensivo como motor económico.