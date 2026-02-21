Harfuch desmiente presencia del FBI en México: Nancy Guthrie sigue desaparecida

CIUDAD DE MÉXICO – El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió este viernes las versiones que aseguraban que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos se encontraban realizando operativos activos en territorio mexicano para localizar a Nancy Guthrie, ciudadana estadounidense reportada como desaparecida.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario federal aclaró que, si bien existe una estrecha colaboración y comunicación con las agencias de seguridad de Estados Unidos, la soberanía nacional se mantiene intacta y no hay personal extranjero ejecutando labores de búsqueda o investigación directa en el país. Harfuch enfatizó que cualquier diligencia relacionada con el caso es conducida exclusivamente por autoridades mexicanas.

Cooperación binacional sin intervención directa

El caso de Nancy Guthrie ha generado atención mediática en ambos lados de la frontera debido a la presión de legisladores estadounidenses para acelerar su localización. Sin embargo, García Harfuch fue enfático al señalar que los protocolos de cooperación vigentes limitan al FBI a labores de inteligencia y compartición de información desde sus sedes oficiales.

"Mantenemos una mesa de trabajo constante con las autoridades de EE. UU., pero la ejecución de los operativos de búsqueda en nuestras entidades federativas corresponde a las fiscalías locales y a la Guardia Nacional", precisó el secretario. Estas declaraciones buscan mitigar la controversia sobre la supuesta presencia de agentes armados extranjeros en suelo mexicano, un tema históricamente sensible para la diplomacia nacional.

Avances en la investigación del caso Guthrie

Sobre el paradero de la ciudadana estadounidense, el secretario de Seguridad informó que las investigaciones continúan bajo reserva para no entorpecer las líneas de búsqueda. Se han realizado diversos rastreos en zonas específicas donde se tuvo el último contacto con ella, y se mantienen activos los mecanismos de alerta en puertos, aeropuertos y fronteras.

La administración federal reiteró su compromiso de resolver el caso y garantizar la seguridad de los extranjeros que visitan o residen en México, subrayando que la efectividad de la justicia mexicana no depende de la intervención directa de organismos externos, sino del fortalecimiento de las instituciones de seguridad nacionales y la inteligencia coordinada.