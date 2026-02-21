Therians en México sufre fracaso en evento masivo

CIUDAD DE MÉXICO – Lo que se anunció como el histórico primer evento masivo para la comunidad therian en México terminó en un fracaso logístico y de convocatoria este fin de semana. La reunión, organizada en un parque público de la capital, apenas logró reunir a un puñado de asistentes, contrastando drásticamente con la expectativa generada en redes sociales durante las semanas previas.

El evento buscaba ser un espacio de convivencia para personas que se identifican como animales no humanos en un sentido espiritual o psicológico. Sin embargo, la falta de organización, la ausencia de permisos municipales y el temor a la discriminación —tras incidentes recientes de intolerancia en el transporte público— minaron la participación de los integrantes de esta subcultura.

¿Qué falló en el encuentro Therian en CDMX?

A pesar de que en plataformas como TikTok y "X" miles de usuarios habían mostrado interés, el punto de reunión lució prácticamente vacío durante las horas pico. Los pocos asistentes que acudieron, algunos portando máscaras de lobos o colas de felinos, señalaron que la falta de una agenda clara y la exposición mediática negativa de los últimos días ahuyentaron a quienes planeaban asistir de forma anónima.

"Hubo mucha desinformación y ataques en redes antes de venir. Muchos de nuestros compañeros prefirieron quedarse en casa por seguridad", comentó uno de los jóvenes presentes. Además, la presencia de curiosos y personas que acudieron únicamente para burlarse del movimiento creó un ambiente de tensión que impidió el desarrollo de las actividades lúdicas programadas.

El impacto de la viralidad y el estigma social

El fracaso de esta convocatoria pone de relieve la brecha entre la popularidad digital y la aceptación en el mundo real para identidades no convencionales en México. El movimiento therian ha enfrentado una ola de críticas y desinformación en el país, siendo frecuentemente confundido con el furry fandom o con trastornos psicológicos, lo que complica la creación de espacios seguros de convivencia.

Organizadores locales lamentaron el desenlace y aseguraron que el "odio sistémico" recibido tras el reciente caso de una joven bajada de un taxi por su identidad animal influyó directamente en la baja afluencia. Por ahora, los líderes de la comunidad han anunciado que se retirarán de los espacios públicos físicos para retomar sus actividades en foros privados y entornos digitales controlados, buscando proteger la integridad de sus miembros.