Valeria Márquez: avances en su caso tras declaraciones de Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que no ha dejado de haber avances en el caso de Valeria Márquez y otros más. El caso del feminicidio de Valeria Márquez en Jalisco no ha dejado de tener avances y hay coordinación con autoridades locales, señaló Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Cómo va el caso de la influencer Valeria Márquez?

El feminicidio de la influencer Valeria Márquez, de 23 años de edad, fue el 13 de mayo de 2025, el cual quedó grabado en una transmisión en vivo, por el cual no se han generado detenciones. Valeria Márquez se encontraba en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, cuando un hombre en motocicleta llegó a ejecutarla mientras esperaba un envío de paquetería. Días después al lugar llegó un ramo de flores con la leyenda "perdón", mismo que se incluyó como evidencia en las investigaciones.

¿A quiénes han investigado por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez?

La Fiscalía de Jalisco lleva la carpeta de investigación como feminicidio en la cual han declarado personas como su supuesta amiga Vivian de la Torre. En la transmisión quedó evidenciado que Vivian insistió a Valeria para que permaneciera en el salón de belleza. Queda pendiente más información sobre Ricardo Ruiz Velasco, quien sería parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto compañero sentimental de Valeria Márquez.