Padre biológico de la menor agredida pide la custodia de su hija

El padre biológico de la menor que fue agredida por su padrastro, ya está a a cargo de la seguridad de la menor, esto después de que el video de la agresión se hizo viral y se capturara al responsable del acto de violencia contra la menor de cuatro años.

El padre de la neor, Ángel de Jesús, acudió al Palacio de Gobierno de Nuevo León para pedir ayuda al gobernador Samuel Garcia para poder quedarse con la custodia de la menor, asegurando que la niña tiene daño psicológico.

"El gobernador me ofreció todo el apoyo, la niña no sufrió tanto daño físico, pero sí psicológico, pero se me va a dar la ayuda, ya había sido agredida verbalmente y físicamente, pero no tenía las pruebas”, mencionó el padre.

“Tiene mucho daño psicológico“: Padre biológico.



La menor que fue maltratada por su padrastro, que fue expuesto en un video a través de redes sociales, ya se encuentra con su papá biológico. pic.twitter.com/CkeghKb4pv — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) July 11, 2022

Hasta el momento el presunto agresor continúa en calidad de presentado y está a disposición por resistencia a la detención y por la violencia ejercida contra la menor.