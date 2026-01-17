Pagos de pensión para adultos mayores comienzan en México esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, confirmó el calendario oficial de dispersión de recursos para la penúltima semana de enero. Millones de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán su primer depósito del año correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026.

Calendario de pagos

A partir de este lunes 19 de enero, el proceso continúa bajo el esquema de orden alfabético, diseñado para evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar. Calendario de pagos: Del 19 al 23 de enero. Si tu primer apellido comienza con las siguientes letras, estas son tus fechas de depósito:

Día de la semana | Fecha | Letra del primer apellido

--- | --- | ---

Lunes | 19 de enero | M (continuación)

Martes | 20 de enero | N, Ñ, O

Miércoles | 21 de enero | P, Q

Jueves | 22 de enero | R

Viernes | 23 de enero | R (continuación)

Montos actualizados para 2026

Para este ejercicio fiscal, el Gobierno de México oficializó un incremento en los apoyos económicos. Los montos que se estarán dispersando son: Adultos Mayores (65+ años): $6,400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar (60-64 años): $3,100 pesos bimestrales. Personas con Discapacidad: $3,300 pesos bimestrales. Hijos de Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales.

Recomendaciones para el cobro seguro

La Secretaría de Bienestar recuerda a los derechohabientes que no es necesario acudir al banco el mismo día del depósito, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta y la tarjeta puede utilizarse para compras directas en establecimientos con terminal bancaria. Consulta de saldo: Se recomienda utilizar la App Banco del Bienestar o la línea telefónica (800 900 2000) antes de acudir al cajero. Uso de cajeros: Los beneficiarios pueden retirar su efectivo en cualquier cajero automático, aunque los bancos comerciales (BBVA, Banorte, Santander, etc.) cobrarán una comisión por el servicio. Seguridad: No compartas tu NIP con desconocidos y acude acompañado si necesitas asistencia física en la sucursal.

Este operativo de pago se realiza en un contexto de alta actividad institucional, donde el gobierno también gestiona temas de seguridad fronteriza y salud pública, como la reciente prohibición de vapeadores en todo el país.