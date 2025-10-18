PAN rompe con las alianzas: "Ninguna sigla se antepondrá a Acción Nacional"

Ciudad de México – El Partido Acción Nacional (PAN) entrará en una nueva etapa política, en la que prescindirá de alianzas con otros partidos y pondrá fin a las coaliciones, así lo anunció su presidente nacional, Jorge Romero Herrera, durante un evento celebrado este sábado en el Frontón México.

"La decisión de dejar atrás las alianzas responde al mandato de la mayoría de los votantes", aseguró el dirigente. "Ninguna sigla se antepondrá a la nuestra. El PAN será una nueva voz para la sociedad", afirmó, marcando así un corte definitivo con las estrategias partidistas del pasado.

Romero destacó que el partido renovará su identidad bajo los principios de meritocracia, apertura y cercanía con la ciudadanía, y confirmó que el futuro del PAN no dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura.

Nuevas reglas internas y apertura total

En este relanzamiento rumbo al proceso electoral de 2027, Romero Herrera también presentó nuevos mecanismos internos para la selección de candidatos. A partir de ahora, serán elecciones primarias abiertas a la ciudadanía y encuestas cualitativas las que definan quién representará al partido en las urnas.

"Será la gente quien decida. Regresa la meritocracia al PAN", dijo, añadiendo que se acabaron los controles internos que impedían afiliarse libremente al partido:

"Nunca más alguien decidirá si puedes o no ser panista. Anunciamos la apertura total del PAN mediante una plataforma tecnológica", afirmó.

Sin alianzas, con identidad propia

La ceremonia reunió a legisladores, gobernadores y alcaldes panistas, quienes respaldaron el nuevo rumbo del partido. El líder del blanquiazul reafirmó que el PAN buscará ser una fuerza política con voz propia, que represente los intereses de la ciudadanía sin depender de coaliciones con otras siglas.

"Estamos dispuestos a dar la vida en la defensa del país", sentenció Romero, subrayando que este viraje estratégico responde al deseo de los militantes y a la necesidad de recuperar la confianza de los electores.