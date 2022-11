Papá de Debanhi le responde a Franco Escamilla por justificar a Platanito

Ciudad de México.- Mario Escobar, padre de Debanhi respondió a Franco Escamilla, quien defendió a Platanito.

"Sabemos que dentro de los grupos que hay, en este caso de los comediantes, si ese es el humor que les enseñaron sus papás, qué pena, si ese es el humor que les van a enseñar a sus hijos, si es que los tienen, y se los están enseñando, qué pena.

"Aquí estamos en un estado de derecho y la violencia contra las mujeres no se justifica con nada, si esa es la forma de entretener a la gente de nada sirve que la sociedad esté buscando justicia cuando ellos hacen que una parte de la sociedad se ría y hay un límite, entonces en ese sentido, los abogados van a presentar esa queja en la CONAPRED", añadió.

No toleraremos este tipo de comentarios, mi esposa y yo esperamos una disculpa y que se tomen acciones.https://t.co/XD00fa8UmQ — Mario Escobar Salazar. Papá de debanhi Escobar (@MarioEscobarSa) November 14, 2022

Conjuntamente, don Mario dijo mantenerse firme con su postura de proceder legalmente contra Verduzco.

"En el caso del señor Platanito, la disculpa que hizo hacia nosotros, no me fue consultada, ya mis abogados están tomando las prevenciones necesarias para dar seguimiento al asunto. El día de hoy ya se presenta la queja ante la CONAPRED... Nosotros seguimos en la misma postura, los abogados estarán tomando las prevenciones necesarias para dar el seguimiento y vamos a proceder, a meter la denuncia para que esto no vuelva a pasar", declaró.

Franco Escamilla compartió su opinión sobre lo que sucedió luego de que se viralizó un video en el que el payaso Platanito hace burla de la forma en la que murió Debanhi Escobar.

Durante el podcast "La Mesa Reñoña", expresó que la situación le molesta porque atrae opiniones negativas contra los comediantes.

"Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pendeja, y perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de eso alguien va a decir ´si es cierto voy a ir a golpear y matar a una mujer´", expresó.

Escamilla defendió el hecho de que los comediantes tomen con humor la situación actual del país, aunque sí dijo que hay temas sensibles.

"A mí sí me caga que la banda después de ahí, dice que ´así son´ todos los comediantes. Es un chiste, si no te gustó o fue de mal gusto y ofensivo para los familiares de la muchacha, pues claro que es ofensivo, a mí no me haría ni puta gracia si yo fuera familiar de ella, pero no podemos decir ya no, nadie hará chistes de nada.

"La comedia imita a la vida, no al revés, eso hay que tenerlo bien claro, no es como que los comediantes provoquemos las desgracias. Hacemos chistes de lo que sea porque hablamos de lo que vemos, nada más", expresó.