Papá de Yolanda acusa negligencia de Fiscalía en su búsqueda

Monterrey.- El padre de Yolanda Martínez acusó de negligencia a la Fiscalía al señalar que su hija se había ido por voluntad propia.

Gerardo Martínez, indicó que las primeras dos semanas de búsqueda fueron complicadas ya que no contaban con el apoyo de las autoridades, mismas que señalaban que su hija se había ido por voluntad propia y no se manejó el caso como una desaparición forzada.

Martínez sostuvo este jueves una reunión con el gobernador Samuel García donde acordaron entablar acciones en conjunto.

"Así lo manifesté con el gobernador, esas dos semanas yo veo qué hay negligencia de la Fiscalía y lo que me urge es encontrar a mi hija".

"El gobernador me recibió y me ofreció tomar acciones y eso ya me ayuda ya que al final de cuentas lo único que yo espero es encontrar a mi hija", indicó Martínez.

El padre de Yolanda dijo que continuarán con la búsqueda en el municipio de Guadalupe en la zona donde fue vista por última vez el 31 de marzo.

Agregó que de momento el gobierno federal no se ha acercado con él para ofrecerle su apoyo en la localización de su hija.

El día de mañana el padre de Yolanda sostendrá un segundo encuentro con el gobernador Samuel García.