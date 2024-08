¿Paro en Poder Judicial les perjudica a ellos mismos contra la Reforma de AMLO?

El paro de actividades en el Poder Judicial de la Federación ha generado complicaciones para que sus integrantes puedan litigar en contra de las acciones legislativas relacionadas con la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta situación ha sido particularmente desafiante para el magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas, quien ha intentado avanzar en su lucha legal contra la reforma, enfrentando obstáculos internos en el proceso.

Reyes Rosas, magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, ha presentado tres amparos con el objetivo de cuestionar el procedimiento llevado a cabo por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en relación con la iniciativa de reforma judicial.

Sin embargo, se encontró con que dos de sus demandas fueron desechadas y una más no fue admitida.

Poder Judicial no considera quejas de Reyes como "urgentes"

Al recibir estas respuestas, el magistrado decidió presentar recursos de queja. No obstante, los tribunales colegiados le informaron que sus quejas no serían atendidas por el momento , ya que no se consideran dentro de los casos "urgentes" que el Consejo de la Judicatura Federal ha ordenado atender durante el periodo de paro.

Aquí me he enfrentado a las vicisitudes del propio movimiento, porque con motivo del paro se emitió una circular 16/2024, emitida por el CJF, y ésto ha obstaculizado de alguna manera, por utilizar una palabra, el buen curso de la demanda", explicó Reyes Rosas.

En una rueda de prensa realizada en la capital, acompañado por los magistrados Elisa Jiménez Aguilar y Marco Polo Rosas Baqueiro, así como la secretaria de acuerdos Patricia Aguayo, Reyes Rosas explicó los motivos de sus amparos.

Todas las demandas se enfocaron en la supuesta inconstitucionalidad del procedimiento adoptado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y buscaban la suspensión del trámite de la iniciativa.

Los juzgados argumentaron que las demandas no cumplían con los criterios de urgencia necesarios para su admisión durante el paro, y rechazaron los amparos alegando que no era procedente interponerlos contra actos del poder constituyente permanente. Reyes Rosas, sin embargo, aclaró que su amparo no se dirigía contra el poder constituyente permanente, sino contra los actos de la Comisión de Puntos Constitucionales:

Yo no promoví amparo contra el constituyente permanente porque el constituyente se integra hasta el 1 de septiembre, es más, no tenemos Congreso federal, se tiene que integrar con los nuevos senadores y diputados, el 1 de septiembre", subrayó.