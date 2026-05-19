¿Sin clases por presión? CNTE amenaza con paralizar escuelas en al menos 10 estados este 1 de junio

A pocos días del arranque de junio, miles de familias mexicanas podrían enfrentar cambios inesperados en el calendario escolar. La razón: la amenaza de un paro nacional indefinido convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que comenzaría el próximo 1 de junio y podría afectar las clases en diversos estados del país.

La movilización, anunciada por líderes magisteriales, incluye un plantón permanente en el Zócalo de la Ciudad de México y protestas simultáneas en distintas entidades. La CNTE ha señalado que su inconformidad gira en torno al aumento salarial anunciado por el gobierno federal, el cual consideran insuficiente, además de exigir cambios relacionados con el sistema de pensiones y condiciones laborales del magisterio.

¿Qué estados podrían quedarse sin clases?

Aunque hasta el momento no existe una suspensión nacional oficial, los estados donde históricamente la CNTE tiene mayor presencia podrían registrar interrupciones escolares si las secciones sindicales se suman al paro. Entre las entidades que podrían verse afectadas están:

- Oaxaca

- Chiapas

- Michoacán

- Guerrero

- Ciudad de México (por movilizaciones y ausencias de docentes)

En estas regiones, la CNTE mantiene una fuerte estructura sindical y ha encabezado movilizaciones similares en años anteriores, por lo que el impacto en las aulas podría sentirse desde el primer día del movimiento.

¿Habrá clases el 1 de junio?

La respuesta depende de cada estado y de las decisiones que tomen las autoridades educativas locales. En algunos casos podrían implementarse ajustes, clases virtuales o suspensión temporal de actividades, especialmente en escuelas donde los docentes participen activamente en el paro. Por ello, madres, padres y tutores deberán mantenerse atentos a los avisos de las secretarías de educación estatales y de cada plantel.

Un conflicto que llega en un momento clave

El anuncio del paro ocurre en un contexto particularmente sensible: a días de importantes eventos nacionales e internacionales, incluyendo actividades relacionadas con el Mundial 2026, lo que podría aumentar la presión para alcanzar acuerdos entre autoridades y el magisterio. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que buscarán mantener el diálogo abierto para evitar mayores afectaciones.

Por ahora, el panorama sigue abierto. Lo único seguro es que el inicio de junio podría traer incertidumbre para millones de estudiantes, mientras autoridades y maestros intentan encontrar una salida al conflicto.