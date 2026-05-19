Banco Mifel lanza nuevas tarjetas de crédito para viajeros

En un momento donde viajar se ha convertido nuevamente en una prioridad para millones de mexicanos, el sector financiero comienza a mover sus piezas. La competencia ya no solo gira en torno a créditos, tasas o aplicaciones móviles; ahora, las experiencias de viaje son el nuevo terreno de batalla. En ese escenario, Banco Mifel decidió relanzar su portafolio de tarjetas de crédito con una estrategia clara: conquistar al viajero mexicano.

La apuesta del banco busca diferenciarse de las ofertas tradicionales mediante un esquema de recompensas enfocado en beneficios tangibles para quienes utilizan su tarjeta de forma frecuente, especialmente en gastos relacionados con turismo, vuelos y hospedaje. La intención es captar a un segmento que, tras la recuperación del turismo, gasta más y busca recompensas más útiles.

Banco Mifel busca atraer a viajeros frecuentes con su nuevo portafolio de tarjetas de crédito.

Durante años, muchos usuarios de tarjetas de crédito han acumulado puntos difíciles de canjear o sujetos a condiciones poco claras. Mifel parece querer romper con esa lógica al impulsar un sistema donde las recompensas puedan utilizarse en vuelos, hoteles, monederos electrónicos o incluso aplicarse directamente al estado de cuenta. Además, uno de los cambios más llamativos es que las compras a meses sin intereses también generarán puntos, algo que históricamente no siempre ocurría en otros programas bancarios.

Otro de los incentivos es que los puntos no caducarán mientras la tarjeta permanezca activa, una medida que busca eliminar una de las principales frustraciones de los consumidores: perder recompensas por vencimiento.

Las nuevas tarjetas de crédito de Mifel ofrecen recompensas en vuelos y hospedaje.

El rediseño también incorpora incentivos específicos para los clientes de categorías premium, como Platino y World Elite, quienes podrán acceder a certificados de vuelo con beneficios adicionales durante el año, sin restricciones rígidas sobre temporada o destino, según lo anunciado por la institución financiera.

Esta estrategia refleja un cambio importante dentro de la banca mexicana: ya no basta con ofrecer crédito, ahora las instituciones buscan integrarse al estilo de vida de sus clientes. Viajar, acumular beneficios y administrar gastos desde una app forman parte de un ecosistema financiero cada vez más orientado a experiencias personalizadas.

El turismo en México impulsa la estrategia de Banco Mifel en el sector financiero.

El turismo ha mostrado señales de fortalecimiento en México, y con ello también ha crecido el interés de los consumidores por productos financieros ligados a experiencias. Los viajeros frecuentes representan un perfil atractivo para los bancos porque suelen registrar un gasto constante en categorías como transporte, restaurantes, hospedaje y compras internacionales.

Con este relanzamiento, Mifel no solo busca aumentar el uso de sus tarjetas, sino posicionarse frente a competidores más grandes dentro de un nicho que ha demostrado ser rentable: el de las recompensas de viaje. La pregunta ahora es si los usuarios realmente cambiarán de banco por una mejor experiencia al momento de planear sus vacaciones.

Porque en la nueva disputa bancaria, el destino ya no parece estar únicamente en los números... sino también en los kilómetros recorridos.