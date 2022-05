Parrillero provoca la indignación de los regios con su cecina asada

Monterrey. – Una parte importante de la cultura de Nuevo León es la carne asada, platillo que se caracteriza por los cortes abundantes y jugosos que, sin importar qué día de la semana sea, son colocados en las parrillas de los hogares regiomontanos.

Pero no toda la carne es bien aceptada por los regios, de hecho, hay casos que suelen molestar al sector más exigente de la población, quien suele indignarse cuando cortes como la milanesa o la cecina son puestos sobre el asador, tal y como sucede en un reciente video que está circulando en redes sociales.

Este clip muestra cómo un parrillero presume un corte de cecina -que es carne deshidratada de características similares al jamón- mismo que entra al asador para estar listo en pocos segundos, esto debido a su textura y grosor.

"Ay papá, pa´ los que dicen que esta es milanesa, miren, ahí está su milanesa de un kilo", dice el protagonista del video.

Dicen que nos mandan saludos a #Monterrey que ni agua para bañarnos tenemos, pero los textiles no se ponen a la parrilla!!!... se la bañaron @AsiEsMonterrey @YEdebaldo @men_monterrey @ELMASRAYADO11 pic.twitter.com/BYD76TwIZF — O_o (@itfuente) May 3, 2022

No conforme con esto, el parrillero se burló de los regios, esto después de hacer un comentario alusivo al desabasto de agua que se vive en la entidad y que provocó que el Gobierno lanzara un plan de corte de servicio que afecta tanto a municipios de la zona metropolitana como de la periferia.

"Con mucho cariño para Monterrey, Nuevo León, aunque no tengan agua para bañarse", menciona el hombre.

Como era de esperarse, el video no cayó en gracia de muchos regios, quienes en redes sociales sacaron su ira al señalar que la cecina no puede compararse con cortes tales como una arrachera, el T-Bone, el Ribeye, etcétera.

"No mijo nosotros puro Ribeye no milanesitas, no hay agua, pero sí comemos con madr*, aquí puro corte de pulgada y con aguacate pa´ que amarre", dijo una usuaria de Twitter que se hace llamar MA ES M.

"Él mismo dice, es cecina, ¿pero por qué comparar ese pedazo con la carne de Monterrey? no veo el caso ni lógica, hay lugares que hacen muy buena cecina en estado de México, pero muy diferente a un corte de carne asada", dijo otro usuario identificado como Felipe Navarro.