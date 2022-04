Pedí a las amigas que regresaran por Debanhi y no quisieron: Chofer

Monterrey.- El chofer que recogió a Debanhi de una fiesta en la zona de Nueva Castilla, en Escobedo, aseguró que cuando la joven bajó de su vehículo le habló a sus amigas para que regresaran por ella, pero se negaron a hacerlo.

Durante una entrevista con un medio local, Juan David Cuellar, el conductor de aplicación presuntamente implicado en el caso, reveló que las otras dos jóvenes solo le indicaron que buscara una patrulla, ya que ellas nos podían hacer nada.

Comentó además que, al notar que Debanhi estaba diciendo incoherencias, preguntó que le habían dado en la fiesta, a lo que le respondieron que solamente vodka y se había puesto ´insoportable´, al punto de golpearlas y morderlas.

"Yo les cuestioné que por qué no se regresaban, les decía ´oigan venga por ella, no sean así le puede pasar algo´, entonces ellas me decían de que solamente le hablara a una patrulla, ellas se desentendían, decían que no podían hacer nada.

"Ellas simplemente dijeron "no pues vamos a mandarla con él y nosotros nos vamos" no sé si a seguir la fiesta o a su casa", comentó el conductor durante una entrevista.

Cuellar dijo que se sintió preocupado al dejar sola a la joven en la carretera, ya que se trata de una zona peligrosa, por lo que decidió volver minutos después, pero ya no pudo encontrarla.

Añadió que, como una de las fiestas a las que iban ya había terminado, querían que las llevara a Zuazua, junto con otros jóvenes que acababan de conocer.