Periodistas en 47 ciudades; condenan asesinatos

Cientos de periodistas en los 32 entidades del país alzaron la voz para exigir justicia por los homicidios de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa ocurridos en Tijuana y Veracruz.

En varias ciudades de Baja California, principalmente Tijuana, los periodistas le exigieron a las autoridades esclarecer los hechos y brindar protección a los trabajadores de la información.

En Guadalajara, Jalisco, un trabajador de la información externó: "Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad; matar a un periodista en México es como matar a nadie".

En el estado de Veracruz, periodistas se unieron a las manifestaciones que se están realizando en todo el país para exigir un alto a los crímenes contra periodistas.

Se realizaron movilizaciones en Orizaba, Misantla, Córdoba, Minatitlán, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa.

Los estados

A estas manifestaciones en Baja California, Jalisco y Veracruz les siguieron otras en Durango, Coahuila, Nayarit, Chiapas, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Puebla, Sonora, Guanajuato, Guerrero, Colima y Tlaxcala.

En Pachuca, Hidalgo colocaron cartulinas en la explanada de la Plaza Juárez y la tomaron de manera simbólica.

Reporteras y reporteros de la ciudad de Oaxaca se sumaron a la jornada nacional de protesta en contras del asesinato de periodistas en México.

En forma simultánea con 47 ciudades del país, una comisión colectiva de comunicadores leyó un pronunciamiento en contra de la impunidad en el esclarecimiento de crímenes y mecanismos de protección insuficientes.

Frente a Palacio de Gobierno de Tlaxcala se colocaron tres féretros de cartón y veladoras con los nombres de periodistas asesinados en lo que va de este 2022 : José Luis Gamboa Arenas de Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado de Tijuana.

En Xalapa, los periodistas de diferentes medios de comunicación hicieron pase de lista con los 26 comunicadores asesinados a lo largo de 11 años en tres administraciones gubernamentales estatales.

La periodista independiente Laura Sánchez Ley mencionó que se sienten "consternados, pero también totalmente ofendidos" refiriéndose a que pesar de estar dentro del mecanismo de protección para defensores y periodistas, los agremiados perdieron la vida".

Ayer, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México envío un equipo especializado para el apoyo en las investigaciones de los homicidios de los periodista Margarito Martínez y Lourdes Maldonado.

El grupo está integrado por elementos del Centro Nacional de Inteligencia, de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Conase.

Con información de Arturo Salinas, Andrés Guardiola, Karla Méndez, Alma Gudiño, Patricia Briseño, Emmanuel Rincón, Alfredo Peña, Lourdes López, Roxana Aguirre, Pedro Tonantzin, Rolando Aguilar, Miriam Bueno, Miguel García, Aracely Garza, Abraham Acosta

y David Vicenteño

Exige UE acabar con "zonas de silencio"

La representación de la Unión Europea, Noruega y Suiza en nuestro país, condenaron el asesinato de la periodista María de Lourdes Maldonado López, ocurrido el pasado 23 de enero en Tijuana, Baja California y urgieron al Estado mexicano a garantizar la protección de todas las personas periodistas en México y evitar que quede impune este nuevo crimen.

A través de un comunicado, recordaron que Lourdes Maldonado fue corresponsal de medios nacionales, colaboró con diversos medios locales y tenía un espacio en la emisora Sintoniza Sin Fronteras. En su actividad periodística cubría temas políticos, incluyendo notas de corrupción, en el estado de Baja California. Había recibido agresiones previas y era beneficiaria de medidas de protección por parte de las autoridades estatales.

"Expresamos nuestras condolencias y nuestra profunda solidaridad con la familia y amigos de la víctima. Aunque aún no se establece un vínculo claro entre el asesinato y la labor periodística de la Sra. Maldonado López, el segundo asesinato de un periodista en Tijuana en menos de una semana demuestra una vez más el muy preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México.

"Lamentamos que, en lo que va del año 2022, la Sra. Maldonado ya sea la tercera víctima después que en 2021 fueron asesinados nueve periodistas más", advirtió.

Del mismo modo, expresaron su preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas en territorio nacional.

"Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades mexicanas competentes, a nivel federal y estatal, para que desplieguen todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a los periodistas para que puedan ejercer su labor sin tener que poner en riesgo sus vidas y lleven a cabo investigaciones expeditas y transparentes con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya "zonas de silencio" donde ningún periodista se atreva a trabajar".

-Enrique Sánchez

Ni silencio ni olvido, el clamor

"No más periodistas asesinados, no más periodistas desaparecidos; ni silencio, ni olvido; no se mata la verdad, sin más periodistas en su lista" fueron las consignas que se pronunciaron la noche del martes frente a la Secretaría de Gobernación, sede en la Ciudad de México de la manifestación que se replicó en al menos 47 ciudades del país por los asesinatos de los periodistas José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado el 10 de enero, Veracruz, y el 17 y 23 de enero en Tijuana, respectivamente.

"Externamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares", dijeron.

Periodistas y ciudadanos se reunieron y con velas y fotografías improvisaron un altar no sólo en memoria de los tres periodistas ejecutados en los primeros días del 2022, sino de los 148 asesinatos de periodistas acumulados desde el año 2000.

En más de 47 ciudades se replicó la movilización según el reporte que dieron. Junto con la movilización se instrumentó la recabación de firmas a través de la plataforma Change.org que hasta las 11 de la noche del martes sumaba 39 mil 143 registros .