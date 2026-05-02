FGJ realizará peritaje genético a imputado por feminicidio en CDMX

Ciudad de México.— La Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizará un peritaje genético a Juan Jesús N, imputado por el feminicidio de Edith Guadalupe, con el objetivo de determinar si existe coincidencia biológica entre el acusado y los indicios recabados en la escena del crimen.

La diligencia fue solicitada por el Ministerio Público durante una audiencia realizada en el Reclusorio Norte, como parte del avance en la investigación del caso.

De acuerdo con la información, la prueba consistirá en la toma de muestras —como saliva— que serán confrontadas con evidencia obtenida en el lugar donde fue localizado el cuerpo de la víctima, en un edificio de la alcaldía Benito Juárez.

Detalles confirmados

La defensa de Juan Jesús N no se opuso a la realización del peritaje; sin embargo, solicitó un plazo de cinco días hábiles para organizar la participación de peritos independientes que supervisen el procedimiento y garanticen el respeto a la cadena de custodia.

Los abogados del imputado señalaron que su cliente aceptó someterse a la prueba y sostienen su inocencia, al considerar que el análisis permitirá esclarecer los hechos.

Impacto en la comunidad

El resultado de la confronta genética será un elemento clave para determinar la posible relación del acusado con el feminicidio y podría influir en su situación jurídica en las siguientes etapas del proceso penal.

El caso de Edith Guadalupe ha generado atención pública debido a la gravedad del delito y al seguimiento de las autoridades para esclarecer los hechos mediante pruebas científicas.