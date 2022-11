Perrito deudor lanza un block a cobrador de Coppel

Un pitbull lanzó un tabique de concreto a un cobrador de Coppel, que tocó la puerta exigiendo el pago de una deuda.

El joven quedó descalabrado y la foto se volvió viral en redes sociales, donde se difundió la historia de Ian, quien mostró su cabeza con "sangre" tras ser golpeado por el ladrillo; en una de las fotos se vio al perrito cargando con el hocico un pesado tabique de concreto.

"Aproximadamente a las 17:00 horas, un can de raza pitbull café me arrojó un tabique desde el segundo piso de una casa; me abrió la cabeza, pero afortunadamente no pasó a mayores", relató.

De acuerdo con la historia de Ian, el perro parecía estar entrenado para atacar a las personas desde lo alto de la azotea.

El joven contó que apenas tocó el timbre para buscar al deudor y nunca imaginó que el perro que lo vio desde lo alto le aventaría un block, mismo que no tuvo oportunidad de esquivar.

Los hechos ocurrieron en un domicilio del Estado de México y los dueños de la casa se negaron a pagar los gastos médicos del ataque del perrito; la historia de Ian generó sorpresa entre usuarios de Internet e incluso, desató un debate sobre si todo fue cierto.