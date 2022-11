Pese estar en proceso por acoso sexual; Chuponcito seguirá trabajando

El pasado 9 de noviembre se dio a conocer que el payaso Chuponcito fue vinculado a proceso por una de las denuncias que existen en su contra por presunto acoso sexual; no obstante, el actor rompió el silencio para compartir que, pese a esto, él seguirá trabajando.

José Alberto Flores Jandete, conocido como Chuponcito, fue acusado por una de sus exparejas y trabajadoras por presunto acoso sexual, entre ellas está su ex representante, Carla Oaxaca, quien informó que el comediante fue vinculado a proceso.

El jueves por la noche, Chuponcito habló abiertamente de este avance en la denuncia de Oaxaca, pues aseguró que no piensa dejar su trabajo, por el contrario, seguirá ofreciendo todos sus servicios.

"Quiero hacer un comentario rapidísimo. Oigan, sí me voy a presentar en todos los lugares en que estoy programado para las fiestas, los trabajos que hay. Sí voy a estar, mi gente", comenzó su programa en YouTube Chulada Nait Chow.

Asimismo, le pidió a su público que no se preocupe por las actuales acusaciones que existen en su contra y sus respectivos procesos, pues existen por personas que supuestamente buscan perjudicarlo.

También bromeó con el hecho de que el equipo de producción de su programa necesitará un nuevo empleo debido a las denuncias que existen en su contra.

Carla Oaxaca compartió en entrevista con Ventaneando que el pasado 26 de octubre se realizó la primera audiencia y ese 9 de noviembre lo vincularon a proceso, además, lo notificarían para iniciar el juicio. Su denuncia existe desde octubre de 2020.

Según explicó en ese entonces Carla, el payaso presuntamente intentó besarla sin su consentimiento, hubo supuestos tocamientos y frases como "tú tienes la culpa por estar tan bonita".

Luego de Oaxaca, la siguiente en levantar la voz fue la ex pareja de Flores, Bárbara Estrada. En febrero de 2021 denunció a Chuponcito por presunta extorsión y acoso sexual.

Bárbara dijo en el programa Sale el Sol que el comediante la habría amenazado con difundir sus fotografías si ella no hacía lo que le pedía. Aunado a ello, le enviaba imágenes de él desnudo al lado de la cuna de su hijo.

"Duramos casi cuatro años y como no quiero acceder a mandarle fotos desnuda, en diferentes posiciones y como no accedo, dice que se las va a enseñar a mi novio, que me va quemar en redes, pero ya hice la denuncia correspondiente", dijo en ese entonces.

Luego, Lezlye Ivonne Luévano, quien trabajó con el actor, también lo acusó por supuesto acoso sexual, delito contra la intimidad sexual y extorsión, según dio a conocer su abogado en junio de 2021.

Semanas después, destapó que Chuponcito también habría intentado besarla a la fuerza, siendo ese "el momento más agresivo". Aunado a ello, Berenice reveló que a ella presuntamente la obligaba a mantener relaciones sexuales con él.

Por su parte, José Alberto se ha defendido negando todas las acusaciones, inclusive en 2021 hizo un video en el que se quitó el maquillaje y pidió a su público "no se dejen llevar hasta que no sepan la verdad".

