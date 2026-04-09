Mantienen alerta por sarampión en Piedras Negras; descartan brote en Allende

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades de salud descartaron, hasta el momento, un brote de sarampión en el municipio de Allende, luego de confirmarse un caso en Ciudad Acuña correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Número Dos.

El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Belloc Sandoval, informó que el paciente confirmado laboraba tres días a la semana en Allende, donde contaba con un domicilio temporal, por lo que, al detectarse el caso, se implementó un cerco sanitario en esa localidad.

Detalló que se dio seguimiento a todos los contactos del paciente, quienes cuentan con esquema de vacunación, sin que hasta ahora hayan presentado síntomas asociados a la enfermedad.

"Al día de hoy, no se han encontrado más casos en la ciudad de Allende", subrayó.

El especialista indicó que la fuente de contagio aún no ha sido identificada, por lo que continúa la investigación para determinar si el paciente contrajo el virus en Allende o en Acuña.

Añadió que el afectado contaba únicamente con una dosis de la vacuna contra el sarampión, por lo que no tenía completo su esquema de inmunización durante la infancia.

Belloc Sandoval precisó que actualmente el paciente se encuentra asintomático y fuera de peligro.

Asimismo, señaló que se mantiene vigilancia epidemiológica permanente en Allende y en municipios cercanos, reforzando las acciones de vacunación como medida preventiva.

"Es importante continuar con la vigilancia constante, como se ha hecho desde el año pasado", enfatizó.