CFE activa plan de contingencia ante tormenta invernal 2026 en México

Ante tormenta invernal, la CFE alista plan de contingencia eléctrica.

CFE activa plan ante Tormenta Invernal 2026 por orden de Claudia Sheinbaum ante riesgo de corte de gas desde Texas; se coordina con la SENER.

La CFE establecerá un plan de contingencia ante la tormenta invernal 2026 que sacudirá al norte de México y Estados Unidos por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pues durante la conferencia matutina de este 23 de enero, Claudia Sheinbaum apuntó que podría haber dos posibles consecuencias ante la dependencia de gas natural de Estados Unidos:

- Alza de precios

- Riesgo de falta de disponibilidad

¿Cuáles serán los planes de la CFE ante la tormenta invernal 2026?

A través de sus redes sociales oficiales, la CFE detalló las medidas preventivas que tendrá contra la tormenta invernal 2026 tras la orden de Claudia Sheinbaum, entre las cuales incluirán:

- Disponibilidad de más de 28 mil megavatios (MW) de capacidad eléctrica que no dependerá de gas natural para evitar interrupciones en el norte de México.

- Uso de energías limpias para mantener el suministro eléctrico ininterrumpido, tales como: termoeléctricas, carboeléctricas y más.

- Dos terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL) con capacidad de abastecer hasta 350 mil metros cúbicos al interior del país.

Este plan de contingencia de la CFE fue activado por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual responde al frente frío en Texas que amenaza la distribución de gas natural hacia México, con potenciales alzas en precios y cortes.

Coordinación con la SENER y Grupo Directivo de Emergencias

Dentro del comunicado de la CFE, también se anunció que habrá coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), además de la creación de un Grupo Directivo de Atención de Emergencias para monitorear y restaurar el suministro en caso de contingencias como esta.

Cabe mencionar que estas medidas que se revelan en su comunicado, son de carácter preventivo para evitar afectaciones en el suministro eléctrico.