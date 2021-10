Pleito en San Lázaro: llevan al límite discusión de paquete fiscal

El Financiero/: Morena y sus aliados de la 4T en la Cámara de Diputados se cerraron ayer a toda propuesta de la oposición para modificar el plan fiscal para 2022, y la coalición del PAN, PRI y PRD amenazó con llevar la discusión más allá del 20 de octubre, fecha límite legal para su votación.

En respuesta, el coordinador morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, denunció una "estrategia dilatoria" de la coalición Va por México, por lo que no descartó preparar el "reloj legislativo". "Ellos no presentan reservas, lo que quieren es eliminar todo el dictamen porque quieren que regresemos a los esquemas del pasado, que nuevamente haya beneficios para los grandes contribuyentes, que no tomemos en cuenta un régimen simplificado, que lo burocraticemos para que dé paso al resurgimiento de factureros", acusó.

Hasta el cierre de esta edición, y después de 12 horas de sesión –entre gritos, descalificaciones y acusaciones desde tribuna– de las 511 propuestas de cambio sólo al primer dictamen de la miscelánea fiscal –237 del PAN, 93 del PRI y 20 del PRD, más las 76 de Morena, 63 de MC, 12 del PT y dos del PVEM– la mayoría de la 4T aceptó sólo tres... de Morena, PT y PVEM.

Con cambios a la Ley del ISR, pidieron mantener apoyos fiscales a productores agropecuarios que ganen hasta 900 mil pesos, a la producción de cine y teatro, al desarrollo y la tecnología, y a campesinos y ejidatarios que comercializan e industrializan sus productos y cuando el 80 por ciento de sus ingresos provengan de esas actividades.

Los diputados aún tenían pendiente anoche presentar, debatir y votar –también con cientos de reservas de todos los partidos– los dictámenes de la Ley de Derechos –con diversas alzas en tarifas por los servicios– y la Ley de Ingresos del 2022.

En medio del debate, que se prolongaría a la madrugada y hasta el día de este miércoles, el diputado Mier les advirtió que "sería ciego y grave para México regresar al modelo del pasado. No al modelo de Vicente Fox, de Carlos Salinas de Gortari y de Felipe Calderón. ¡Dios guarde la hora, como diría mi madre!".

Con descalificaciones y de espaldas a la tribuna, diputados de la 4T rechazaron la reserva de la panista Margarita Zavala, de eliminar limitantes a organizaciones donatarias para deducir impuestos, a lo que la legisladora pidió dejar atrás los "resentimientos y el odio".