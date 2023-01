Pone AMLO a Ancira como ´ejemplo´, en el caso Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO. – En medio de la crisis financiera por la que atraviesa el Grupo Acerero del Norte, en el que se ordenó un paro técnico en la producción del acero en Altos Hornos de México y la declaración de un recurso legal de MINOSA, para evitar su quiebra, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su Mañanera volvió a mencionar al empresario Alonso Ancira.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa Mañanera de hoy miércoles, fue cuestionado por una reportera sobre que opinaba de que el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya estaba ofreciendo 3.4 millones de dólares a la Fiscalía General de la República para recuperar su libertad.

"Nosotros lo que estamos buscando es que reparen del daño, devolverle al pueblo lo robado. En el caso de Nitrogenados fue una compra que se hizo, que se pagó más de lo que valía la planta, se hizo una auditoria y se encontró que se pagaron 200 millones de dólares adicionales", señaló el presidente.

"Entonces el señor que participó en esa venta para llevar su proceso en libertad se comprometió a devolver los 200 millones de dólares, ya ha devuelto 100", puntualizó López Obrador, en referencia a Alonso Ancira Elizondo, director general del Grupo Acerero del Norte, propietario de Altos Hornos de México.

El presidente dejó en claro la postura de su gobierno con respecto a este caso al señalar: "Si no hay devolución del dinero, si no hay reparación del daño, pues no podemos nosotros estar de acuerdo con la Fiscalía o con los jueces que son los encargados de decidir sobre este asunto".

Finalmente reitero que si el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, está dispuesto en reparar el daño, "si hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad".

Como se recordará, este martes un juez federal dio un mes a la defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), para terminar de aportar y revisar las pruebas que se desahogarán durante el juicio por el caso de la compraventa de la planta chatarra Agronitrogenados.