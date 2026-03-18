Claudia Sheinbaum busca cambios en la reforma electoral sobre revocación de mandato

En medio del debate político nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha encendido una nueva discusión: ¿hablar de la revocación de mandato es informar a la ciudadanía o hacer promoción política?

Durante su conferencia matutina, la mandataria defendió su postura con claridad: expresarse sobre la revocación no debería considerarse propaganda. Según explicó, su propuesta busca eliminar una restricción que actualmente impide al titular del Ejecutivo pronunciarse sobre este ejercicio democrático.

Un cambio de fondo en las reglas

La propuesta forma parte del llamado "Plan B" de reforma electoral, que ya fue enviado al Senado. Entre sus puntos más relevantes, plantea que el presidente o presidenta pueda difundir el proceso de revocación e incluso promover el voto a su favor, algo que hoy está prohibido.

Actualmente, la ley establece que solo las autoridades electorales —como el INE— pueden incentivar la participación ciudadana en este tipo de consultas. Esto busca evitar que el poder en turno influya en el resultado. Sin embargo, la iniciativa de Sheinbaum pretende modificar esa lógica.

El argumento: derecho a informar

Para la presidenta, el objetivo no es hacer campaña personal, sino garantizar que la ciudadanía esté informada. Asegura que no se cambiarían reglas sobre propaganda oficial ni el uso de medios, sino únicamente se eliminaría la prohibición de hablar del tema.

Desde esta perspectiva, el debate gira en torno a una pregunta clave: ¿Puede un gobernante explicar un proceso que lo involucra sin influir en él?

El trasfondo político

Este planteamiento llega después de que su reforma electoral original fuera rechazada en el Congreso, lo que llevó a la presentación de una versión alternativa.

Además, la propuesta incluye adelantar la revocación de mandato a 2027 y hacerla coincidir con otras elecciones, lo que podría convertirla en un evento político de gran magnitud.

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Una discusión que apenas comienza

El tema no es menor. En el pasado, ejercicios similares generaron polémica precisamente por la participación de funcionarios públicos en su promoción, lo que incluso derivó en sanciones por parte de autoridades electorales.

Hoy, con esta nueva iniciativa, México se enfrenta a un dilema democrático: ¿Ampliar la libertad de expresión de los gobernantes? ¿O mantener límites estrictos para garantizar equidad?

La respuesta no solo definirá el futuro de la revocación de mandato, sino también el equilibrio entre poder e información en la vida pública del país.