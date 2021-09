Presidente de Cuba dará mensaje en México en una ceremonia

CDMX.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, invitado de honor a las fiestas patrias, ofrecerá un mensaje mañana 16 de septiembre, confirmó el Mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Se conoció que el mensaje del líder cubano será en una ceremonia donde se entregarán condecoraciones a personal médico, previa al desfile cívico militar que se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución por los festejos por el 211 aniversario del inicio de la Independencia de México.

El sábado pasado, El Universal adelantó que el presidente Díaz-Canel participará en las celebraciones patrias. Será la primera vez que un gobernante extranjero ofrece un discurso el 16 de septiembre. El presidente López Obrador defendió la visita del cubano al señalar que "no podemos nosotros invitar a unos y a otros no", y destacó que México tiene una relación de amistad con todos los pueblos del mundo.

En su conferencia mañanera, López Obrador respondió a las críticas del expresidente Felipe Calderón, quien calificó de "inaceptable el protagonismo en las fiestas del bicentenario de la consumación de la Independencia de un dictador que encierra a decenas de ciudadanos cubanos".

El Jefe del Ejecutivo le federal reviró: "Que no le gusta, ¡pues qué bien que no le guste! ¡Fuera máscaras! Porque él se entrevistó con Raúl Castro [expresidente de Cuba], nada más que son muy hipócritas. Ahora estamos viviendo un momento estelar porque ya no se puede fingir. Cada quien en su sitio. Pero esto muestra el bajo nivel del conservadurismo".