Profesionales de la salud reprueban la llegada de médicos cubanos al país

Organizaciones, asociaciones y colegios de médicos, anunciaron mediante un comunicado que se reprueba la decisión del gobierno de México por importar médicos cubanos, a pesar de la existencia de profesionales de la salud en el país.

"En nuestro país sí hay médicos con capacidad avalada por las Universidades de la República Mexicana, formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población, algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema".

El gobierno de México anuncio que después de la reunión entre el presidente Obrador y el mandatario de Cuba, que se contrataría a 500 médicos de la isla, para enfrentar el déficit de profesionales en México, lo cual, la comunidad medica a negado.

"Resulta un agravio para el gremio médico mexicano toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas".

El comunicado es firmado por 30 líderes de colegios, asociaciones y federaciones de diversas ramas del sector salud, desde Medicina Interna, hasta especialidades como Neurocirugía, Ortopedia, Radiología, entre otros.