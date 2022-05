"Prohibido rendirse"; El Bronco agradece apoyo de sus seguidores

Depuse de un tiempo de estar fuera de las redes sociales, el ex mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco", anunció mediante estas sobre su estado de salud después de la operación a la que fue sometido,

En la publicación, El Bronco , señaló que hasta ahora solo puede consumir liquidos asi como afirmar que aún se encuentra delicado de salud, así mismo, agradeció las muestras de apoyo que a recibido por parte de sus seguidores.

"R a z a, no me había reportado porque estuvo dura la operación. Apenas hasta el día de hoy me dieron líquidos. Mis doctores me dicen que sigo en estado delicado, pero prohibido rendirse, con el favor de Dios habrá Bronco pa´ rato.Me han leído sus muestras de cariño y me dan fuerza para seguir adelante. Por eso, aún con el dolor y la incomodidad, no quise que pasara más tiempo para reportarme. P.D. Los charrones se posponen hasta nuevo aviso." escribió en la publicación de Facebook.

Recientemente El Bronco fue operado para retirarle un total de 40 centímetros de intestino, dejándolo aún con dolores y una posible segunda operación.