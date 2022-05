"¡Que se vayan al carajo!? ;AMLO defiende a médicos cubanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió la contratación de más de 500 médicos cubanos luego de las duras críticas que ha recibido de servidores públicos y ex funcionarios del bloque opositor, así como también por parte del especialistas en la salud.

En conferencia de prensa desde Sonora, el mandatario mexicano aseguró que antes de que se de la contratación de médicos cubanos, se contratará a doctores mexicanos que no cuenten con base.

No obstante, López Obrador aprovechó su anunció para mandar "al carajo" a los "conservadores" que han criticado el Acuerdo que se firmó con la dictadura cubana.

"Ahora hay una polémica porque vamos a contratar, vamos a traer, después de contratar a todos los médicos de México, sabemos que no nos va a alcanzar porque estos irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos, no tenemos en México los médicos que necesita nuestro pueblo (...) una vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que nos hará falta sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados, pues saben (...) ¡Qué se vayan al carajo! porque lo primero es la salud del pueblo", sentenció López Obrador.

El tabasqueño indicó que más allá de la nacionalidad de los médicos, lo importante es contar con un sistema de salud optimo para las comunidades rurales.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo responsabilizó a administraciones pasadas por la falta de especialistas en México, así como también de privatizar la educación, pues dijo que las escuelas de medicina rechazaban a los jóvenes "con la mentira de que no pasaban el examen de admisión".

"El resultado es que ahora no tenemos los médicos que se necesitan y mucho menos los especialistas, porque un pediatra pues quiere estar en la ciudad porque quiere que sus hijos vayan a buenas escuelas, tiene ese derecho, y no quiere venir a trabajar a Etchojoa; un cardiólogo no va a querer venir a trabajar a Etchojoa", aseguró.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud (SSA), dio a conocer que el contenido del Acuerdo de cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el campo de la Salud, el cual tiene una vigencia de dos años y fue firmado por Jorge Alcocer y su homólogo cubano, José Ángel Portal Miranda, el 8 de mayo pasado.

En dicho Acuerdo se establece que ambas dependencias podrán enviar especialistas para prestar sus servicios en prevención, salud pública, atención y telementoría en unidades o instituciones de salud, y podrán proponer y poner a disposición espacios anuales para la formación de especialistas médicos.

En cuanto a medicamentos y vacunas, el documento establece que ambas naciones, conforme a sus necesidades y procedimiento jurídicos correspondientes, podrán adquirirlas, así como cualquier tipo de equipo médico.

Además, se indica que México y Cuba construirán un comité técnico-regulatorio con el fin de impulsar investigaciones científicas con acciones conjuntas.

No obstante, el Acuerdo podrá modificarse por mutuo consentimiento, a través de comunicaciones escritas, especificando la fecha en que tales modificaciones entrarán en vigor; o en su defecto, darse por terminado en cualquier momento, mediante notificación escrita dirigida con noventa días de antelación.

Con información de INFOBAE