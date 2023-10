Que siempre si; AMLO asistirá a reunión en EU pese a presencia de Perú

El presidente Obrador confirmó su asistencia a la reunión a Asia-Pacífico en San Francisco esto a pesar de afirmar que no asistiría por la presencia del Perú, esto para poder reunirse con el presidente Joe Biden.

"Lo replanteé, no voy a estar mucho tiempo pero me invitó el presidente [Joe] Biden. Me invitó a las dos, no puedo ir a las 2, pero tampoco puedo dejar de ir", declaró este lunes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

"Tengo que mantener, y lo hago por convicción, una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, nos conviene", agregó.

AMLO tomó esta oportunidad para poder arremeter en contra de Dina Baluarte nuevamente, afirmó que su presencia legitimaba su presidencia, que según el mandatario es ilegal.

"Por eso no iba yo a estar en San Francisco, porque no es un asunto personal con la presidenta que se impuso sino que es un asunto de no avalar con mi presencia una injusticia", aseveró.