Queman autobús de Pemex durante visita de AMLO

Juchitan, Oax.- Un grupo de pobladores de la agencia municipal Álvaro Obregón, que pertenece al municipio de Juchitán, Oaxaca, quemaron un autobús del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el bloqueo que activaron en la carretera federal Panamericana 190, a la altura del tramo Pepe y Lolita.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en el Istmo de Tehuantepec para supervisar los trabajos del Tren Transístmico.

Los inconformes llevan cuatro días de manifestación para exigir la nulidad de las elecciones locales llevadas acabo el pasado domingo 13 de marzo, en la cual resultó favorecido Víctor Santiago Sánchez, pues denunciaron que las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades, por lo que exigen nuevos comicios.

"Queremos nuevas elecciones y un nuevo método, no el de mano alzada, no vamos a aceptar a un agente municipal que no nos representa", indicaron.

Este viernes, en sesión de cabildo los regidores de Juchitán ratificaron el triunfo de Víctor Santiago Sánchez.

La Comisión Municipal Electoral hizo un llamado a los inconformes a acudir a los tribunales electorales e iniciar su proceso legal.

En esta comunidad indígena, desde hace una década, en 2012 se vive una resistencia contra los proyectos eólicos y se defiende la tierra, el territorio y el mar, por lo cual se creó el ayuntamiento Comunitario de Álvaro Obregón y una policía comunitaria.

