Mexicana de Aviación supera un millón de boletos vendidos en el mercado aéreo

En un giro que marca su consolidación en el mercado aéreo nacional, Mexicana de Aviación ha superado el millón de boletos vendidos, una cifra simbólica que confirma que la aerolínea estatal ya no es solo un proyecto en reconstrucción, sino un competidor que empieza a ganar altura.

Este logro llega apenas unos años después de su relanzamiento en 2023, tras más de una década fuera de operación. Hoy, la empresa operada por el Estado busca posicionarse en un sector dominado por gigantes como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus.

¿Cómo logró Mexicana de Aviación este hito?

El millón de boletos vendidos no solo representa pasajeros, sino confianza. La aerolínea ha logrado atraer usuarios en un mercado altamente competitivo, donde incluso alcanzar una pequeña participación implica grandes desafíos.

Para dimensionarlo: en 2025 Mexicana transportó poco más de 434 mil pasajeros y aspiraba a crecer significativamente en 2026. Superar el millón de boletos vendidos indica que su estrategia comienza a dar resultados.

¿Qué planes tiene Mexicana de Aviación para el futuro?

Pero Mexicana no quiere quedarse solo en vender boletos. Ahora apunta a algo más ambicioso: crear lealtad.

La aerolínea anunció el lanzamiento de un programa de acumulación de millas, una herramienta clave en la industria para retener pasajeros frecuentes. Este tipo de programas permite que los usuarios acumulen puntos por cada vuelo y los canjeen por beneficios, descuentos o viajes.

No es una idea nueva en la aviación —de hecho, la antigua Mexicana ya contaba con esquemas similares—, pero su regreso marca una señal clara: la empresa busca competir no solo en precio, sino en experiencia.

También lee: Aumento en precio del diésel afecta transporte urbano en Monclova

Más rutas, más presencia en el mercado aéreo

El crecimiento también se refleja en el mapa. Mexicana continúa ampliando su red de destinos, reforzando su conectividad nacional.

Actualmente, la aerolínea opera rutas dentro del país y ha planteado expandirse progresivamente, con el objetivo de aumentar su presencia en destinos clave y mejorar frecuencias. Este movimiento es fundamental para competir en un mercado donde la cobertura y la disponibilidad definen la preferencia del pasajero.

A pesar de los avances, el camino no está libre de turbulencias.

Mexicana sigue teniendo una participación pequeña en el mercado aéreo nacional —alrededor de menos del 1% en años recientes— frente a aerolíneas que concentran la mayoría de los pasajeros. Además, su crecimiento depende en gran medida de la expansión de su flota, la eficiencia operativa y su capacidad para ofrecer precios competitivos.

El reto: pasar de promesa a potencia

El millón de boletos vendidos es más que una cifra: es una señal de que Mexicana está dejando atrás la etapa de prueba.

Ahora, el verdadero desafío será sostener ese crecimiento, fidelizar a los viajeros y convertir su expansión en rentabilidad.

Porque en la aviación, despegar es solo el comienzo... lo difícil es mantenerse en el aire.