Confirman identidad de restos hallados por Ceci Flores: corresponden a su hijo Marco Antonio

El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora dio a conocer que los restos localizados recientemente por la activista Ceci Flores pertenecen a su hijo, Marco Antonio, tras confirmarse mediante una prueba de ADN.

El hallazgo fue reportado el pasado 24 de marzo, cuando la madre buscadora señaló haber encontrado restos humanos en la carretera 26, a la altura del kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora. Días después, el colectivo informó a través de redes sociales que los estudios genéticos permitieron identificar plenamente a la víctima como Marco Antonio Sauceda Rocha.

Detalles confirmados

En su mensaje, la organización expresó el dolor por la noticia y compartió palabras en memoria del joven, además de agradecer el apoyo de quienes participaron en su búsqueda. "Hoy cerramos un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y memoria", señalaron.

Desde 2019, año en que Marco Antonio desapareció en Sonora, Ceci Flores había manifestado públicamente su compromiso de encontrarlo. Tras la confirmación, la activista compartió que, aunque los restos no estaban completos, representan lo único que le queda de su hijo.

Impacto en la comunidad

A través de redes sociales, Flores expresó que ha cumplido su promesa: llevarlo de regreso a casa, de donde, afirmó, nunca debió partir.