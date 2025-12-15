Claudia Sheinbaum se interesa por conocer a Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Claudia Sheinbaum asegura que le encantaría poder conocer a Fátima Bosch, la actual Miss Universo 2025.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aseguró que estaría encantada de conocer a Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum de Fátima Bosch?

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la visita de Fátima Bosch en México, a lo que la presidenta de México reveló su interés por conocerla:

"Más allá de los cuestionamientos que pueda haber al certamen de Miss Universo, o a su organizador o su dueño, a mí lo que me gustó de ella es, en efecto, que haya levantado la voz cuando consideró que había una injusticia. Si hay alguna oportunidad para vernos, pues sí, sería para conocerla"

Claudia Sheinbaum

Y es que Claudia Sheinbaum aseguró con una sonrisa que llegó a ver las imágenes de cómo recibieron a Fátima Bosch en Tabasco, fotos que le parecieron "muy bonitas".

Por lo que recalcó que más allá de los cuestionamientos que han surgido tras la investigación de corrupción en la organización o sobre Raúl Rocha, hay que reconocer el valor de Fátima Bosch.