Ratifican a Omar Fayad como embajador pese a que confesó que tiene experiencia

las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa a confirmó que Omar Fayad, el controvertido ex gobernador de Hidalgo, será el embajador de México ante el Reino de Noruega, esto a pesar de que el propio Fayad confesó no tener experiencia en el puesto.

Durante un evento en el Senado de la República, Omar Fayad confino ante los senadores que este no tenía los méritos, ni la experiencia necesarias para tomar este puesto pero confió en su candidatura.

"Quiero decirles que, la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno. Gracias a quien los ha visto y a quien me los vea, en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años", refirió.

Tras la comparecencia, los integrantes de las comisiones unidas votaron y ratificaron la postulación del exgobernador con 17 votos a favor —provenientes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados— y uno a favor —del Partido Revolucionario Institucional (PRI)—.

Fayad fue postulado por AMLO después de que este salió de PRI tras 40 años de militancia.