Rechaza oferta millonaria por su casa que tiene un cenote

Una familia de Sotuta, Yucatán, que recientemente descubrió un cenote en su propiedad, señaló haber rechazado una oferta millonaria de personas que intentaron comprar el terreno, a sabiendas que era un sitio único en el mundo.

Esto fue revelado por la propietaria del lugar, quien en entrevista con un tiktoker llamado "Hecho en la Granja", señaló que las personas interesadas, que eran extranjeras, les propusieron comprarles la propiedad en un millón de dólares, situación que no fue de su interés.

Pese a insistir en base a comentarios atractivos, los individuos se fueron con la negativa de la familia, quien dejó en claro que no dejarán su casa tan fácilmente, porque temen que los nuevos dueños hagan mal uso de ella o simplemente la desatiendan.

"Es mucho dinero lo que ellos me están ofreciendo por el terreno, que para que me haga otra casa, para que vaya a pasearme a Disneylandia, pero eso no me compra, nada de eso. Tengo miedo que se abandone la casa", declaró la madre de familia.

Si bien es cierto que tener un cenote en una casa es algo atractivo, también hay riesgos de por medio, ya que el terreno puede ser inestable y eso aumenta las probabilidades de un posible colapso.

Sin embargo, esto parece no representar ninguna preocupación para sus habitantes, quienes presumen tener una alberca natural y con agua cristalina.

¿Qué es un cenote?

Es un pozo de agua natural de origen kárstico, lo que quiere decir que se forma en regiones donde la roca caliza se ha disuelto con el paso del tiempo, creando cavidades subterráneas. Cuando el techo de estas cavidades se derrumba, se forma un cenote.

Una de sus características principales es el agua cristalina, ideal para nadar y refrescarse.

En el caso de Yucatán, es una entidad que tiene diversas bellezas naturales, y los cenotes son una de ellas; por cierto, es común encontrarlos en distintos puntos del estado así como en el resto de la Península.

