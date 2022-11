Reconoce AMLO fracaso en venta de avión presidencial; ahora lo rentará

CIUDAD DE MÉXICO. – A cuatro años de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que no pudo cumplir su promesa de vender el avión presidencial que fue uno de sus principales compromisos de campaña, por lo que ahora la aeronave pasará a manos de la aerolínea Mexicana de Aviación, que estará a cargo del Ejército, empresa que rentará para viajes privados.

En diciembre del 2015, el entonces aspirante a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador, prometió que en el 2018 iba a vender el avión presidencial comprado durante la administración de Enrique Peña Nieto.

En el 2015, en un spot de televisión difundido en redes sociales, el entonces aspirante a la presidencia, denunciaba la compra del avión presidencial por más de 7 mil 500 millones de pesos y se comprometió: En el 2018, lo vamos a vender, no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre.

A unos días de cumplir 4 años como presidente de México, López Obrador no solo no cumplió su promesa de campaña, sino que también intento engañar al pueblo mexicano con la supuesta rifa del avión presidencial, el cual estaba imposibilitado a sortear, debido a que aún no se ha pagado.

El día de hoy en el marco de su conferencia de prensa Mañanera, realizada en Mérida, Yucatán, informó que entregará el avión presidencial a la aerolínea Mexicana de Aviación, que estaría a cargo del Ejército de México.

Ya tomamos la decisión, como va haber una línea aérea, se va a entregar a Mexicana de Aviación para viajes especiales, si quieren ir a Europa a otro continente, o de la Ciudad de México a Tulum, Cancún, Los Cabos, aunque es un poco más, podría ser y rentarlos para quienes quieren llevar a sus familias, sus trabajadores como un premio a su desempeño, se rentaría de manera especial, señaló AMLO.