Reconoce AMLO que Tren Maya daña 50 hectáreas verdes

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió en contra de los famosos que participan en una campaña para proteger el medio ambiente de la deforestación que está dejando la construcción del Tren Maya; pese a ello, tuvo que reconocer que se destruyeron unos 50 kilómetros de selva para el desarrollo de su proyecto y anunció una serie de medidas que se implementarán.

Por segundo día consecutivo, AMLO utilizó la conferencia Mañanera, para atacar a los artistas, ambientalistas y cantantes que solicitaron respetuosamente al Gobierno de la República que detuviera la construcción del Tren Maya ya que estaba dejando a su paso la destrucción de muchas hectáreas de selva y ponía en riesgo a los cenotes naturales.

Pese a que el presidente de México, había asegurado que no se destruiría ningún árbol durante la construcción del Tren Maya, en Mañanera realizada en Palacio Nacional, tuvo que reconocer la afectación de 50 kilómetros de áreas verdes.

"Cuando mucho de 50 kilómetros, de los mil 500 y no es monte alto, no es selva es un acahual (un girasol, o hierba alta y de tallo grueso de que suelen cubrirse los barbechos", es distinto, pero ellos no distinguen sobre esto", tuvo que reconocer AMLO.

Señaló que para compensar el daño ambiental de las 50 hectáreas, su gobierno está sembrando en toda la ruta del Tren Maya, 200 mil hectáreas de árboles, "en los mil 500 kilómetros del tren de lado a lado, van a sembrarse hileras de árboles que dan flor... además se están creando tres parques naturales, uno de ellos en Tulum".

Con respecto a los famosos que participaron en el spot ambientalista, AMLO aseguró, "existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, en intelectuales y es normal. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el País, son adversario nuestros y algunos desinformados.

Agregó que los famosos que participaron en el spot, en su mayoría estaban leyendo un telepromter, es decir una pantalla en la que se les escribe lo que deben de decir, por lo que, pese a no tener prueba de ello, los comparó con los políticos que lo utilizan para dar sus discursos.

"Así a estos famosos los pusieron a leer, quien sabe quien hizo los textos, quien financió. No es que les hayan pagado, pero si costó la producción y alguien está detrás", declaró.

"Estas personas no quiero ser estricto, no quiero ser radical y tampoco quiero ofenderlos, pero no siento que tenga vocación verdaderamente ecologista, es más por dinero, porque están en contra de nosotros y voluntariamente quiere participar porque tienen un pensamiento conservador".