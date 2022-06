Reconoce National Geographic a tres mexicanos

Washington.- La Sociedad de National Geographic distingue de manera anual a las personas gracias a su trabajo en la conservación, la educación, la ciencia, la innovación tecnológica o la divulgación son inspiración en el cuidado y la protección del planeta.

Para este año, tres mexicanos figuraron en la lista de las 15 personas reconocidas por sus grandes iniciativas inclusivas que buscan abatir las brechas de desigualdad social; ellos son el biólogo Carlos Velazco, el fotógrafo Yael Martínez y la artista visual Mónica Alcázar-Duarte.

Carlos Velazco trabaja en pro de la naturaleza y la biodiversidad a través de la educación y el uso de herramientas de ciencia ciudadana y ha realizado más de 24 mil observaciones en la red iNaturalist, la cual intercambia observaciones de biodiversidad e información a nivel mundial.

En el caso del fotógrafo, Yael Martínez, originario del estado de Guerrero se ha dedicado a retratar la realidad de aquella entidad durante más de 10 años en temas como narcotráfico y pobreza extrema.

La artista visual Mónica Alcázar-Duarte, cuya obra titulada "Your photos could be used by drug dealers" fue adquirida en 2014 para las colecciones de libros del Museum of Modern Art de Nueva York, The Yale University Gallery y Joan Flasch Collection del Arts Institute of Chicago y actualmente ha realizado proyectos de fotografía para jóvenes que han estado cerca de conflictos armados.