Pemex reduce a la mitad su deuda con proveedores

Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera estatal de México, ha logrado una significativa reducción de su deuda con proveedores y contratistas durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según reportes financieros, la deuda pendiente de la empresa productiva del Estado se habría reducido a la mitad, lo que representa un alivio crucial para las finanzas de la compañía y para el sector privado que le presta servicios.

La deuda de Pemex con sus proveedores ha sido históricamente uno de sus mayores lastres financieros, afectando la liquidez de cientos de pequeñas y medianas empresas (PyMES) que dependen de los pagos de la petrolera. La reducción del 50 por ciento en el monto total adeudado durante el periodo de octubre de 2024 a octubre de 2025 es presentado como un éxito en la gestión fiscal de la nueva administración.

Estrategia de Saneamiento Financiero

Aunque no se han detallado las cifras exactas del monto inicial y final, la drástica reducción porcentual sugiere un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la dirección de Pemex para inyectar recursos y saldar compromisos pendientes.

Analistas económicos indican que esta estrategia forma parte de la promesa de la presidenta Sheinbaum de fortalecer las finanzas de la empresa, considerada la principal palanca del desarrollo energético nacional. Al liquidar la deuda con proveedores, el gobierno busca estabilizar la cadena de suministro, mejorar la confianza del sector privado y asegurar que Pemex pueda enfocarse en sus proyectos de producción y refinación.

Durante años, la falta de pago oportuno llevó a muchos contratistas a la quiebra o a una severa crisis financiera, por lo que este saneamiento de las cuentas se interpreta como una señal de estabilidad para el sector energético mexicano.

La noticia contrasta con otros retos que enfrenta Pemex, incluyendo su elevada deuda financiera general. Sin embargo, el saneamiento de las cuentas con el sector productivo inmediato es visto como un paso indispensable para la recuperación y la eficiencia operativa de la petrolera. Se espera que en los próximos días las autoridades den a conocer los montos precisos que confirmen el 50 por ciento de reducción en la deuda con el sector productivo.