Registran baja afluencia en cruces internacionales de Nuevo Laredo

Después de 19 meses de espera, Estados Unidos abrió la frontera a viajes no esenciales; para un significativo número de familias fronterizas, la apertura de puentes acabó con una larga espera no sólo para realizar compras en Texas, sino para visitar a familiares que por cuestiones migratorias no pueden cruzar a México.

"Yo tengo familia que no puede cruzar a lado mexicano, pero finalmente podré visitarlos", comentó Elsa Alfaro, mientras se enfiló por la plataforma del Puente 1 hacia Laredo.

El acceso al vecino país es únicamente para viajeros completamente vacunados y sucede justo antes de la ajetreada temporada de compras navideñas; sin embargo, contrario a lo esperado, las plataformas de ambos cruces internacionales lucen "vacías".

El bulevar Luis Donaldo Colosio, acceso directo al Puente Internacional 2 Juárez-Lincoln permaneció sin tránsito vehicular, registrando apenas el tiempo máximo de cruce de entre 10 y 15 minutos, ya que el filtro instalado por CBP en la línea divisoria ocasiona retención.

Mientras tanto, en el Puente Internacional Numero 1 Portal a las Américas, tiene fila peatonal sin que se presente un incremento en el número de usuarios; autoridades de NLD, esperan que el fin de semana ambos cruces estén saturados por los visitantes de NL y Coahuila; por ello, dispusieron un operativo especial y un carril destinado únicamente para locales.

Para ingresar a EU los requisitos son: Pasaporte y Visa estadounidense vigentes; prueba de esquema de vacunación completo, certificado en formato impreso o digital de la aplicación de la vacuna correspondiente, expedido en un mínimo de 14 días previos a la fecha del cruce fronterizo, declarar de manera verbal su estatus de vacunación y motivo de viaje a la autoridad fronteriza.

El ciudadano debe tomar en cuenta que no todas las vacunas son aceptadas; de acuerdo a los lineamientos de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, no podrán ingresar a la unión americana quienes fueron inmunizados con Sputnik y Cansino.

Los menores de edad, podrán cruzar a Laredo siempre y cuando sea acompañados de un adulto con esquema de vacunación completo.