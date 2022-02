Rentarán avión presidencial a particulares: AMLO

COLIMA, COLIMA. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el famoso avión presidencial, no se ha podido ni rifar y menos vender y anunció que posiblemente pasaría a manos de la empresa que se está constituyendo para manejar el Aeropuerto de Santa Lucia y el Tren Maya, para que lo rente.

En su conferencia Mañanera, AMLO nuevamente culpó a los medios de información de México porque en su momento -según él- no criticaron, ni cuestionaron la compra de un extravagante avión, "que no tenía ni Obama, de lujo, de 75 metros de largo para 240 pasajeros".

Explicó que el avión lo compró el entonces presidente Felipe Calderón al finalizar su mandato, aeronave que le sería heredada al entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto y criticó a este último por no regresarlo, "porque lo compró el presidente Calderón ya cuando estaba por irse... él tenía la posibilidad de decir no me voy a quedar con este avión".

AMLO explicó que, con la aeronave heredada, "ya desde luego se hizo una rifa, ya obtuvimos recursos, ya con esa rifa se mejoraron los centros de salud, las escuelas, sin embargo, no hemos podido vender el avión porque es tan lujoso, que no hay quien lo quiera comprar", puntualizó.

"No descartamos que se pueda vender. Lo que si puedo decirles es que aún teniendo parado el avión y garantizándole el mantenimiento que requiere ahorramos no usándolo", aseguró el presidente de México en la Mañanera.

"Sí vemos que no se compra el avión, lo vamos a pasar a la empresa que se está constituyendo para manejar el los aeropuertos de Santa Lucia y Tulum, el Tren Maya, para que esa empresa lo administre y pueda rentarse para viajes a familias y empresas y obtener recursos".

Finalmente, para cerrar el tema reiteró que es mejor tener parado el avión presidencial, "tenerlo parado, darle el mantenimiento que usarlo, nos saldría carísimo usarlo".