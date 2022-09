¿Reunirá AMLO a Belinda y Christian Nodal?

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó varios minutos -al iniciar y al concluir su conferencia de prensa Mañanera- a alabar el concierto que el Grupo Firme ofreció en la Ciudad de México y en ese contexto señaló que invitará a cantar Christian Nodal y a Belinda juntos.

Este domingo, el gobierno de la Ciudad de México, organizó un concierto gratuito que se realizó en el Zócalo de la capital del país, evento que estuvo encabezado por el Grupo Firme y que reunió a más de 250 mil personas.

Luego de hablar y alabar el exitoso concierto del Grupo Firme, López Obrador, dijo que el cantante Christian Nodal ya inició conversaciones con ellos, ya que también tiene la intención de realizar una presentación gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México.

"No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería... Cristian Nodal, sí, quería también participar y no cobrar, así es, sería buenísimo", señaló el presidente López Obrador.

Sin embargo, aclaro: "Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. ¿No están peleados? Porque nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos" dijo entre risas AMLO.

Aunque al inicio de su conferencia de prensa, dedicó un amplio espacio a alabar la organización del concierto y el poder de convocatoria del Grupo Firme, para concluir su Mañanera, volvió a mencionar el evento, al reconocer que estaba desvelado ya que vio el concierto.

"Sí me desvelé un poco eh... sí estaba fuerte y como estaba muy lleno, pero mucho muy lleno. Este... sí me paré como a las 11, desde las 8, desde que empezaron estuve ahí, claro, discreto. Pero sí estuve pendiente y estaba también ahí la jefa de Gobierno en su despacho. Entonces, llegó el momento en que era muchísima gente y se tomaron medidas".

"¡Grupo Firme me dejó anonadado, qué capacidad de convocatoria!", expresa López Obrador.