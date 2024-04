Revelan videos del momento en que feminicida serial confiesa cómo mató a María José

Miguel, el presunto feminicida serial de la Ciudad de México, confesó cómo asesinó a la joven María José, al interior de su casa en la alcaldía Iztacalco.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien compartió videos de la audiencia en contra del agresor, celebrada el pasado viernes 19 de abril.

¿Cómo mató Miguel a la menor María José?

De acuerdo al hombre y químico de profesión, utilizó una bolsa para acabar con la vida de la adolescente. Asimismo, contó qué fue lo que ocurrió ese día, previo a que cometiera el asesinato.

"Ya había estado en todo el lugar antes y no esperaba que hubiera alguien ahí. La persona empieza a gritar, ¿quién eres?, ¿qué haces aquí?, ¿qué buscas?; le dije, cálmate, no les he hecho nada, no les he quitado nada".

Miguel refiere que en su intento por calmar a la víctima para que no se escucharan sus gritos, ambos forcejearon y fue ahí donde comenzó la asfixia.

"Olvidé un detalle, cuando un cuerpo es asfixiado, quitas las manos y todo, hay una respiración agónica, eso es muy normal. Yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para, en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. Entonces eso es lo que vio la señora Casandra cuando entró".

El agresor contó a las autoridades que al verse descubierto decidió acabar con la vida de la mamá de la víctima.

"Había un cuchillo en el lugar, no lo pensé, seguía en mi estado de frenesí y dije, ahora la cosa está mucho peor, la situación se ha agravado, no me queda otro remedio, no tengo otra salida, más que también hacer prácticamente lo mismo con la señora. Esta vez utilicé un arma blanca, un cuchillo".

Ese viernes 19 de abril la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina obtuvo la vinculación a proceso de Miguel Cortés.

Se le acusa por los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo a medios nacionales, el químico permanecerá en prisión preventiva durante el plazo de 6 meses, fijado por la autoridad judicial para el cierre de la investigación complementaria.