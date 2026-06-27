Rey Felipe VI destaca la relación entre España y México en el Palacio de la Zarzuela

MADRID (AP) — El rey Felipe VI de España destacó este viernes el fortalecimiento y la profunda solidez de la relación bilateral entre su país y México durante un encuentro oficial celebrado en las instalaciones del Palacio de la Zarzuela. El monarca de la nación ibérica recibió de manera formal a un grupo de jóvenes líderes, profesionales de la diplomacia, así como a destacados representantes del sector académico y empresarial que forman parte activa de un programa internacional de intercambio cultural y cooperación estratégica auspiciado por fundaciones de origen iberoamericano.

Importancia de la relación bilateral

En su intervención pública, Felipe VI subrayó los profundos lazos históricos, económicos, de inversión y culturales que unen de forma indisoluble a ambas naciones. El soberano español enfatizó que los vínculos históricos entre Madrid y la Ciudad de México superan por mucho cualquier tipo de diferencia política o las diversas coyunturas de gobierno que puedan surgir en el corto plazo en la arena internacional. El soberano hizo un llamado enérgico a mantener canales abiertos de comunicación institucional para seguir consolidando los proyectos conjuntos que benefician de manera directa a las sociedades civiles de ambos lados del Océano Atlántico.

Reflexiones sobre el panorama geopolítico

El encuentro de carácter diplomático, que se extendió por espacio de casi una hora, sirvió como el escenario ideal para que el monarca de España compartiera sus reflexiones sobre el panorama geopolítico global y el papel estratégico que desempeña hoy en día la comunidad de naciones hispanohablantes ante los complejos desafíos actuales del desarrollo global. Felipe VI instó a los jóvenes profesionales presentes a convertirse en embajadores activos de la cooperación mutua y a buscar de forma continua nuevas áreas de oportunidad en materia de ciencia, tecnología, comercio exterior y desarrollo social sustentable.

Asimismo, el rey de España expresó su beneplácito por la gran vitalidad de los lazos académicos actuales y el constante flujo de talento y conocimiento entre el país norteamericano y la península ibérica. Según informes oficiales del Palacio de la Zarzuela, el evento formó parte de la agenda real para impulsar la diplomacia pública iberoamericana, consolidando el papel histórico de la corona como un puente de entendimiento y fomento a las relaciones bilaterales duraderas basadas en el respeto mutuo, la inversión y el entendimiento histórico entre ambos pueblos.