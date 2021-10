RFC para jóvenes no afecta en nada, es bueno: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "es bueno" que se establezca que todos los mayores de 18 años deban tramitar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para evitar fraudes.

De acuerdo con el mandatario, esta medida que forma parte de la Miscelánea Fiscal para 2022 que fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados, es efectiva para hacer frente a la corrupción; no obstante, criticó los señalamientos de la oposición.

"Se busca que no haya fraudes utilizando el hecho de que son menores de edad, pero no afecta en nada, es bueno. Lo que pasa es que los opositores están muy ofuscados, muy nerviosos, no saben cómo cuestionar, critican por todo", dijo.

Ayer, mientras los legisladores de oposición calificaron como "terrorismo fiscal" el incorporar a jóvenes sin actividad económica al RFC, los diputados de Morena y el Verde afirmaron que el registro no implica obligaciones fiscales.

´Ley de Ingreso y el Presupuesto 2022, de interés general´En torno a la discusión de la Ley de Ingreso y de Presupuesto 2022, López Obrador aseguró que éstas ponen por delante el interés general y el bienestar de la ciudadanía, ya que acompañar las políticas anticorrupción, tampoco aumentan los impuestos, como sucedía antes.

Llevamos ya tres años sin aumentos de impuestos, en términos reales; sin gasolinazos; con una política de austeridad y anticorrupción. Entonces el presupuesto y la Ley de Ingresos van en ese sentido y ojalá los legisladores aprueben", dijo.

El titular del Ejecutivo federal calificó como una "gran injusticia" que anteriormente se buscaban crear impuestos para quitar recursos a la ciudadanía, motivo por el cual en tres años de gobierno no se han creado impuestos.

"Si hubiesen aumentos, como antes que aumentaban el IVA, el ISR, que había que pagar por depósitos y estaban constantemente cómo bolsear a la gente, como sacar más dinero, ahora no, es distinto, es nuestra palabra: no aumentan los impuestos, porque era una gran injusticia el que el gobierno permitiera la corrupción o que se caracterizara por la corrupción, por el derroche, por los gastos superfluos, por las extravagancias y se atrevieran a aumentar los impuestos. Así era antes", dijo.